Катар намерен поддерживать позитивные отношения с Ираном

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КАИР, 10 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Катар намерен поддерживать нормальные, позитивные отношения с Исламской Республикой Иран. Об этом, как сообщила газета Asharq Al-Awsat, в субботу заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который находится с визитом в Москве.
"Мы хотим позитивных отношений с Тегераном", - отметил глава МИД Катара.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.