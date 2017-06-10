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Два советника премьер-министра Великобритании подали в отставку

Международная панорама
10 июня, 15:37 дата обновления: 10 июня, 15:52 UTC+3

Ник Тимоти заявил, что результат всеобщих выборов стал огромным разочарованием

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Фиона Хилл и Ник Тимоти

Фиона Хилл и Ник Тимоти

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Два советника премьер-министра Великобритании - Ник Тимоти и Фиона Хилл - в субботу подали в отставку. 

Заявление Тимоти опубликовано на сайте Консервативной партии, а о решении Хилл уйти с должности сообщила корпорации Би-би-си.

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Тимоти заявил, что результат всеобщих выборов стал огромным разочарованием. "Причиной такого неутешительного результата стал не дефицит поддержки Терезы Мэй и консерваторов, а неожиданный скачок популярности лейбористов. Можно рассуждать о причинах этого, но простая истина заключается в том, что Великобритания является разделенной страной: многие устали от мер жесткой экономики, многие разочарованы или недовольны выходом Великобритании из ЕС", - отметил он.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но утратила правящее большинство большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, таким образом потеряв 13 мандатов по сравнению с составом предыдущего созыва и утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо иметь парламентское большинство в 326 мест.

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