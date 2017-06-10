WP: адвокат Трампа защищал в американском суде компанию Дерипаски

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц долгие годы защищал в суде Нью-Йорка компанию российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные суда.

По данным газеты, Касовиц последние годы защищал интересы нидерландской компании Veleron, структуры Дерипаски, в деле по иску к банку Morgan Stanley. Во вторник федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отказался удовлетворить апелляцию на судебное решение от ноября 2015 года. Тогда суд принял сторону Morgan Stanley в споре с Veleron, которая обвиняла банк в финансовых потерях при инвестициях в канадского производителя автокомпонентов Magna International. Дерипаска требовал от банка возмещения убытков в размере от $15 млн до $25 млн.

The Washington Post утверждает, что последнее выступление Касовица в суде по этому делу было назначено на 25 мая. Неизвестно, планирует ли юрист и далее представлять интересы Дерипаски. Издание отмечает, что раскрывшиеся связи Касовица с российским бизнесменом могут ударить по позициям президента Трампа в расследовании его возможных связей с Москвой.

Касовиц, представляющий интересы Трампа на протяжении 15 лет, будет защищать российский Сбербанк при разбирательстве в суде Южного округа штата Нью-Йорк по делу о "Павловскграните". Американская юридическая компания PPF Management LLC возбудила иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц под предлогом того, что они, якобы, могут быть причастны к рейдерскому захвату компании "Павловскгранит".