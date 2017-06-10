Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Афганский военнослужащий застрелил двух американский солдат в восточной части республики, еще двое были ранены. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел в провинции Нангархар. Афганский солдат, открывший огонь, был убит.