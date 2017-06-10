Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат

Международная панорама
10 июня, 18:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Инцидент произошел в провинции Нангархар. Афганский солдат, открывший огонь, был убит

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Афганский военнослужащий застрелил двух американский солдат в восточной части республики, еще двое были ранены. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел в провинции Нангархар. Афганский солдат, открывший огонь, был убит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
3
Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат
4
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
5
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
6
В США умер актер Адам Уэст
7
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
Темы дня
Загрузка...
Реклама