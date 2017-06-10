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Суд продлил до 6 августа арест бывшему лидеру Партии регионов Ефремову

Международная панорама
10 июня, 19:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июня. /ТАСС

Следующее заседание по делу назначено на 26 июня

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КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 6 августа содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной раде Александра Ефремова. Об этом в субботу сообщило агентство Укринформ.

"Продолжить Александру Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 года включительно", - приводит агентство слова судьи.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июня. В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать содержать Ефремова под стражей. Защита требовала изменить меру пресечения.

Дело против экс-лидера "регионалов" суд начал рассматривать 16 января. При этом Апелляционный суд Киева более шести раз откладывал рассмотрение жалобы адвокатов Ефремова на решение о его аресте. Защитники неоднократно заявляли в связи с этим, что такое затягивание процесса является грубейшим нарушением права Ефремова на защиту.

В первый раз Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освобожден под залог. Летом прошлого года Ефремов вновь был задержан, ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а 4 января Генпрокуратура направила обвинительный акт против Ефремова в суд. Он обвиняется в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики. Сам Ефремов вину не признает.

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