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FAZ: глава МИД ФРГ констатировал опасность войны из-за конфликта вокруг Катара

Международная панорама
10 июня, 20:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Ранее в дипведомстве неоднократно призывали решать конфликт дипломатическими методами

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БЕРЛИН, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допускает, что конфликт вокруг Катара может перерасти в войну. Об этом он заявил воскресной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Есть опасность того, что данные разногласия могут превратиться в войну", - приводят цитату Габриэля немецкие СМИ.

Ранее в МИД ФРГ неоднократно призывали решать конфликт дипломатическими методами.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
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