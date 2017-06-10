FAZ: глава МИД ФРГ констатировал опасность войны из-за конфликта вокруг Катара

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БЕРЛИН, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допускает, что конфликт вокруг Катара может перерасти в войну. Об этом он заявил воскресной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Есть опасность того, что данные разногласия могут превратиться в войну", - приводят цитату Габриэля немецкие СМИ.
Ранее в МИД ФРГ неоднократно призывали решать конфликт дипломатическими методами.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.