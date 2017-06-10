Трехлетний сын заместителя пресс-секретаря Белого дома сделал запись в Twitter матери

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Малолетний ребенок первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби-Сандерс стал невольным виновником "бури", разразившейся в Twitter. Воспользовавшись отсутствием родительского присмотра, трехлетний сын Сары Хакаби-Сандерс - Хак - поиграл со смартфоном мамы, который она оставила незаблокированным, и оставил запись из многочисленных цифр, букв и символов (светофоров, якорей, замков) в ее официальном аккаунте в Twitter.
⚓️⚓️ :/9//&⛩— Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 10 June 2017
#lolaklkk⛲️
Загадочное послание примерно за два с половиной часа собрало несколько тысяч комментариев, его перепостили примерно столько же раз. Пользователи Twitter в основном ломали голову по поводу того, что бы могло значить "зашифрованное послание" Сары Хакаби-Сандерс, и кому оно могло предназначаться.
Разгадку разместила сама Хакаби-Сандерс, отметившая в следующей записи: "Вот что происходит, когда твой трехлетка крадет твой телефон. Спасибо, Хак!"
This is what happens when your 3 year old steals your phone. Thanks Huck! #neverleaveyourphoneunlocked https://t.co/qFD8zRpn8g— Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 10 June 2017
Непосредственный начальник Хакаби-Сандерс - пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер - перепостил в собственном микроблоге и злополучную запись Хака, и пояснения его матери. Американские СМИ в данном контексте вспомнили, как президент США Дональд Трамп на днях еще сильнее озадачил пользователей Twitter, употребив в одной из своих записей таинственное слово "covfefe".