Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с Кубой

Международная панорама
10 июня, 20:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В Белом доме стали комментировать данную информацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп планирует аннулировать ряд решений своего предшественника Барака Обамы, которые были направлены на изменение политики Вашингтона в отношении Гаваны и нормализацию американо-кубинских отношений. Об этом сообщила в субботу газета Politico, не уточняющая, кто является источником данной информации, и признающая, что Белый дом не откликнулся на просьбу прокомментировать ее.

Согласно изложенным газетой сведениям, нынешний американский лидер намерен объявить об отмене означенных решений на будущей неделе в Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, в основном крайне враждебно настроенная по отношению к властям в Гаване. Планируемые шаги Трамп обсудил ранее на этой неделе за ужином с членами Конгресса США, на котором присутствовал в том числе сенатор Марко Рубио, в свое время решительно критиковавший решения Обамы, касавшиеся Кубы, пишет Politico. Этот ужин состоялся в Белом доме во вторник.

Газета отмечает, что, как ожидается, Трамп не будет пересматривать решение о возобновлении работы посольства США в Гаване и восстанавливать политику "сухих и мокрых ног", которая позволяла кубинцам, ступившим на американскую землю, получать убежище.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона относительно Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

Этому предшествовала серия тайных контактов между властями США и Кубы, проходивших при посредничестве Ватикана, в том числе на его территории, а также в Канаде. Белый дом поначалу даже не ставил в известность об этих консультациях тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.

Выступая в январе 2015 года с очередным ежегодным посланием "О положении страны", Обама высказался за то, чтобы Конгресс полностью отменил эмбарго в отношении Кубы. Затем он неоднократно повторял этот призыв. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Нормализация отношений между США и Кубой
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
2
Часть дома, где забаррикадировался кратовский стрелок, горит
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
4
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
5
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
6
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
7
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в Швейцарии
Темы дня
Загрузка...
Реклама