Sky: Тереза Мэй назначила нового руководителя своего аппарата

Чемпион мира по шахматам Карлсен проиграл Ароняну на супертурнире в СтавангереСпорт 10 июня, 22:47
Лавров призвал Тиллерсона принять меры по недопущению ударов в СирииПолитика 10 июня, 22:27
Лашманова: российские ходоки после возвращения на зарубежные старты вновь станут лидерамиСпорт 10 июня, 21:50
Янчук: победительница Roland Garros Остапенко манерой игры напоминает ШараповуСпорт 10 июня, 21:40
Валерия Коблова стала чемпионкой России по борьбе в весе до 58 кгСпорт 10 июня, 21:36
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят - 11-йСпорт 10 июня, 21:27
Сборные Шотландии и Англии сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 июня, 21:05
Politico: Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с КубойМеждународная панорама 10 июня, 20:53
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в ШвейцарииПроисшествия 10 июня, 20:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым руководителем своего аппарата бывшего депутата от Консервативной партии Гэвина Боруэлла. Об этом информировал телеканал Sky News.
Боруэлл с 2010 года был депутатом от избирательного округа Центральный Кройдон на юге Лондона, однако потерпел поражение на прошедших 8 июня досрочных парламентских выборах. Он сменит на этом посту Ника Тимоти и Фиону Хилл, двух бывших советников Терезы Мэй, которые совместно занимали этот пост, пока не были отправлены в отставку.
Причиной отставки стала неудачная кампания правящей Консервативной партии, итогом которой стала потеря парламентского большинства в Палате общин британского законодательного органа. Хотя Консервативная партия и одержала победу на состоявшихся в четверг досрочных всеобщих парламентских выборах, она утратила правящее большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства.
Мэй пришлось идти на заключение союза с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии для того, чтобы с помощью их 10 мандатов иметь большинство при голосовании в парламенте.