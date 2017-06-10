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Sky: Тереза Мэй назначила нового руководителя своего аппарата

Международная панорама
10 июня, 21:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Гэвин Боруэлл сменит на этом посту Ника Тимоти и Фиону Хилл

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ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым руководителем своего аппарата бывшего депутата от Консервативной партии Гэвина Боруэлла. Об этом информировал телеканал Sky News.

Боруэлл с 2010 года был депутатом от избирательного округа Центральный Кройдон на юге Лондона, однако потерпел поражение на прошедших 8 июня досрочных парламентских выборах. Он сменит на этом посту Ника Тимоти и Фиону Хилл, двух бывших советников Терезы Мэй, которые совместно занимали этот пост, пока не были отправлены в отставку.

Причиной отставки стала неудачная кампания правящей Консервативной партии, итогом которой стала потеря парламентского большинства в Палате общин британского законодательного органа. Хотя Консервативная партия и одержала победу на состоявшихся в четверг досрочных всеобщих парламентских выборах, она утратила правящее большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства.

Мэй пришлось идти на заключение союза с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии для того, чтобы с помощью их 10 мандатов иметь большинство при голосовании в парламенте.

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Парламентские выборы в Великобритании
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