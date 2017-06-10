Глава МИД Катара заявил, что не просил помощи РФ в урегулировании дипломатического кризиса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не просил Москву выступить посредником в урегулировании кризиса, сложившегося в отношениях Дохи с рядом ближневосточных стран. Об этом дипломат рассказал в опубликованном в субботу интервью газете "Ведомости".

"Я приехал в Москву не для того, чтобы просить Россию выступить в роли посредника, - сказал Аль Тани. - У нас хорошие отношения с Москвой в разных сферах, поэтому важно объяснить нашим русским друзьям нашу позицию. Наш эмир говорил с Владимиром Путиным, как только кризис начался, а сегодня мы просто подтвердили и свою позицию, и свою убежденность в том, что только диалог поможет нам разрешить кризис".

Глава катарского внешнеполитического ведомства рассказал о различии позиций Дохи и Москвы в сирийском урегулировании. "Мы убеждены, что (президент Сирии Башар) Асад совершил преступление против собственного народа, убил более 400 тысяч сирийцев, он преступник и должен за свои деяния ответить. Он для нас абсолютно неприемлем", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что до начала гражданской войны в Сирии Дамаск и Доху связывали тесные отношения, однако Асад отверг просьбу Катара проводить реформы и не применять силу против оппозиции. "Он отказался, он начал применять силу против людей, конфликт военизировал, и только после этого мы начали поддерживать умеренную оппозицию", - заявил Аль Тани, добавив, что это развело Россию и Катар по разные стороны баррикад в сирийском конфликте.

"Москва убеждена, что Асад должен пойти на выборы и у него есть право остаться у власти, если он их выиграет. Мы же не считаем, что этот преступник имеет на это право. Но Асад не встанет между Россией и Катаром, на ближайшее время наша общая цель - деэскалация", - уверен дипломат.

Визит Аль Тани в Москву

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

В субботу в Москве состоялись переговоры Аль Тани с Лавровым, по итогам которых глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь. Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово- экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные контакты. В российском дипведомстве отметили, что Москва в конфликте вокруг Катара привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран.