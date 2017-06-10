Украинские подразделения обстреляли Донецк из минометов

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ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения при обстреле поселка Трудовские Петровского района Донецка со стороны украинских подразделений. Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Сегодня в полдень украинская армия обстреляла поселок Трудовские. В результате обстрела был ранен мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, огонь вели из минометов. Пострадавший доставлен в городскую больницу.
За прошедшие сутки, по данным оперативного командования ДНР, украинская армия 70 раз нарушила режим прекращения огня. Под огнем оказались 18 населенных пунктов республики. Обстрелы велись с использованием реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, орудий бронемашин и стрелкового оружия.