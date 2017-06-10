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Спецслужбы Ирана сообщили о ликвидации организатора терактов в Тегеране

Международная панорама
10 июня, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра информации аятоллу Махмуда Алави

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© EPA/HOSSEIN MERSADI

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Иранские спецслужбы ликвидировали в субботу организатора терактов в Тегеране 7 июня, в результате которых погибли 17 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра информации (руководителя иранских спецслужб) аятоллу Махмуда Алави.

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"Организатор и основной руководитель террористических атак на парламент и мавзолей имама Хомейни был убит сегодня бойцами спецслужб", - сказал министр.

7 июня в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Жертвами этих терактов, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), стали 17 человек, около 50 получили ранения.

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