Спецслужбы Ирана сообщили о ликвидации организатора терактов в Тегеране

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Иранские спецслужбы ликвидировали в субботу организатора терактов в Тегеране 7 июня, в результате которых погибли 17 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра информации (руководителя иранских спецслужб) аятоллу Махмуда Алави.

"Организатор и основной руководитель террористических атак на парламент и мавзолей имама Хомейни был убит сегодня бойцами спецслужб", - сказал министр.

7 июня в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Жертвами этих терактов, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), стали 17 человек, около 50 получили ранения.