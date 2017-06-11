СМИ: пять членов британского правительства призвали Джонсона занять пост премьера

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Пять членов британского кабинета министров призвали главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона сместить Терезу Мэй с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times.
По данным издания, члены правительства связались с Джонсоном в пятницу после подведения итогов досрочных парламентских выборов и выразили ему "поддержку, если он выступит против Мэй". "Его завалили сообщениями поддержки. Нам необходим сторонник Brexit", - цитирует газета своего источника, который отметил приверженность главы МИД "либеральными ценностями", наличие "мандата на осуществление Brexit и популярность у широкой общественности".
Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо минимум 326 мест.