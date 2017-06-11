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СМИ: пять членов британского правительства призвали Джонсона занять пост премьера

Международная панорама
11 июня, 1:26 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По данным издания The Sunday Times, члены британского кабмина связались с главой МИД после подведения итогов досрочных парламентских выборов

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Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Пять членов британского кабинета министров призвали главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона сместить Терезу Мэй с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times.

По данным издания, члены правительства связались с Джонсоном в пятницу после подведения итогов досрочных парламентских выборов и выразили ему "поддержку, если он выступит против Мэй". "Его завалили сообщениями поддержки. Нам необходим сторонник Brexit", - цитирует газета своего источника, который отметил приверженность главы МИД "либеральными ценностями", наличие "мандата на осуществление Brexit и популярность у широкой общественности".

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо минимум 326 мест.

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Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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