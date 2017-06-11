Борис Джонсон отверг спекуляции СМИ по поводу его желания сменить Мэй на посту премьера

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию в газете Mail On Sunday о том, что он собирается сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"Вранье в Mail on Sunday - я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать", - написал он.

Mail on Sunday tripe - I am backing Theresa may. Let's get on with the job — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 June 2017

В субботу в своей электронной версии газета сообщила о том, что идея о том, чтобы Джонсон возглавил правительство, начинает набирать популярность среди правящей Консервативной партии. При этом, по данным издания, Джонсон не будет предпринимать никаких шагов, пока Мэй находится у власти.

В субботу другая газета, The Sunday Times, сообщила о том, что пять членов британского кабинета министров призвали Джонсона сместить Терезу Мэй с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии. По информации издания, члены правительства связались с Джонсоном в пятницу после подведения итогов досрочных парламентских выборов и выразили ему "поддержку, если он выступит против Мэй".

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства. Это сильно ослабило позиции премьер-министра, которой пришлось обратиться за помощью к Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте.

Одним из первых шагов Мэй после объявления результатов стало переназначение на своих постах глав МИД, Минфина, МВД, Минобороны и министра по вопросам Brexit.