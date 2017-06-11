Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борис Джонсон отверг спекуляции СМИ по поводу его желания сменить Мэй на посту премьера

Международная панорама
11 июня, 2:26 UTC+3 ЛОНДОН Игорь Броварник, Илья Дмитрячев

Глава МИД Соединенного Королевства подчеркнул, что поддерживает действующего премьер-министра и назвал публикации в СМИ враньем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/POOL/THIERRY CHARLIER

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию в газете Mail On Sunday о том, что он собирается сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"Вранье в Mail on Sunday - я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать", - написал он.

В субботу в своей электронной версии газета сообщила о том, что идея о том, чтобы Джонсон возглавил правительство, начинает набирать популярность среди правящей Консервативной партии. При этом, по данным издания, Джонсон не будет предпринимать никаких шагов, пока Мэй находится у власти.

В субботу другая газета, The Sunday Times, сообщила о том, что пять членов британского кабинета министров призвали Джонсона сместить Терезу Мэй с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии. По информации издания, члены правительства связались с Джонсоном в пятницу после подведения итогов досрочных парламентских выборов и выразили ему "поддержку, если он выступит против Мэй".

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства. Это сильно ослабило позиции премьер-министра, которой пришлось обратиться за помощью к Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте.

Одним из первых шагов Мэй после объявления результатов стало переназначение на своих постах глав МИД, Минфина, МВД, Минобороны и министра по вопросам Brexit.

Смотрите также

Тереза Мэй удержалась в кресле премьера Великобритании

Трамп выразил Мэй поддержку после выборов в Великобритании

Шульц: исход выборов в Великобритании стал звонкой пощечиной сторонникам Brexit

Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ливии освобожден сын Каддафи Сейф аль-Ислам
2
Почти 200 бойцов Росгвардии и МВД задействованы в операции по поимке кратовского стрелка
3
Глава МВД: кратовский стрелок отстреливался несколько часов, после того как был блокирован
4
Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации МВД и Росгвардии
5
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
6
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
7
Обыск у оппозиционера Мальцева проходит в связи с насилием к представителю власти
Темы дня
Загрузка...
Реклама