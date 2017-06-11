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В ряде городов США прошли акции против применения законов шариата

Международная панорама
11 июня, 7:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Манифестации против шариата провела организация ACT for America

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Демонстрации против применения законов шариата (исламского права) в США прошли в субботу в ряде американских городов, свои акции провели и те, кто считает опасения на этот счет необоснованными. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

Манифестации против шариата провела организация ACT for America. Ее представители, как следует из публикаций на сайте, считают, что некоторые из прибывающих в США из других стран мусульман не желают следовать американским законам и в отношениях между собой руководствуются нормами шариата. Последние, как подчеркивают в организации, не совместимы с западными ценностями.

Не менее 20 человек приняли участие в акции против шариата в американской Атланте (штат Джорджия). Около 100 человек пришли на аналогичную демонстрацию недалеко от центра Миннеаполиса (штат Миннесота). Там же собрались около 300 человек, чтобы поддержать приверженцев ислама. Между двумя сторонами имели место стычки, полиция задержала нескольких человек.

Десятки сторонников ACT for America провели демонстрацию в Сиэтле (штат Вашингтон). При этом здесь же более сотни человек прошли маршем с транспарантами, на которых было написано: "Сиэтл поддерживает наших соседей- мусульман". Они скандировали: "Нет ненависти, нет страху, здесь рады мусульманам". Между участниками двух демонстраций имели место стычки, стражи порядка задержали трех человек.

В Чикаго (штат Иллинойс) в манифестации против шариата приняли участие около 30 человек. Они пришли к одному из небоскребов, построенному компанией президента США Дональда Трампа, с транспарантами со словами: "Запретите шариат". В то же время примерно 70 человек провели в городе акцию в поддержку мусульман.

Около 300 человек приняли участие в организованных ACT for America акциях в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В этом городе 2 декабря 2015 года гражданин США Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик открыли огонь из автоматического оружия в центре помощи инвалидам. В результате 14 человек погибли, 21 получил ранения. Злоумышленники были убиты при задержании, они выражали поддержку террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.

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