Голосование в первом туре парламентских выборов началось во Франции

ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Голосование в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики - началось в воскресенье во Франции. В 08:00 по местному времени (09:00 мск) открылись избирательные участки в европейской части страны - голосование в заморских территориях проходило в субботу.

В общей сложности, по данным МВД Франции, на территории страны будут работать 67 тыс. избирательных участков. Борьбу за выход во второй тур ведут 7 877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

Правила выборов

Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе. Территория страны поделена на 577 избирательных округов - точно по числу депутатских мандатов. В каждом из округов представители партий ведут борьбу за симпатии местных избирателей. Победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

На практике в большинстве случаев разрыв между лидирующими претендентами невелик, что требует проведения второго тура для выявления победителей. Он состоится в следующее воскресенье, 18 июня. В каждом округе в решающем раунде сразятся кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов избирателей - в некоторых случаях во второй тур выходят до четырех кандидатов.

Вопрос явки

Всего в списках избирателей зарегистрированы около 47 млн французов. Вместе с тем реальный интерес избирателей к этой парламентской кампании может оказаться довольно низким. Согласно прогнозам, итоговая явка рискует стать рекордно низкой в истории Пятой республики.

Для граждан Франции, проживающих за рубежом, первый тур выборов прошел 3-4 июня. Согласно данным МИД страны, явка по зарубежному округу составила 19,1%. По итогам первого тура за пределами страны кандидаты от президентского движения "Республика на марше" одержали победу в 10 из 11 округов.

В условиях повышенной безопасности

Первый тур выборов в нижнюю палату французского парламента будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических атак в 2015 году. Кроме того, французы будут опускать бюллетени в урны для голосования спустя восемь дней после терактов в Лондоне, в результате которых погибли восемь человек, в том числе три гражданина Франции.

По сообщению МВД страны, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулировании улиц будут задействованы военные в рамках операции "Сантинель".

Меры, которые предусмотрены во время голосования на выборах в Национальное собрание, аналогичны тем, что были приняты на президентских выборах в апреле и мае, уточнили в МВД. У входов на избирательные участки будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм. Они будут досматривать всех входящих при помощи металлоискателей.

Подведение итогов

Первые предварительные результаты выборов будут объявлены в 20:00 (21:00 мск) сразу после закрытия последних избирательных участков в крупнейших городах страны. До этого времени публикация данных о ходе голосования во Франции запрещена законом.