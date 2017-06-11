Британский политолог попытался съесть свою книгу из-за неверного прогноза итогов выборов

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский политолог Мэттью Гудвин, сотрудничающий с Королевским институтом международных отношений (Chatham House), попытался съесть свою книгу в эфире телеканала Sky News, поскольку ранее обещал сделать это, если оппозиционная Лейбористская партия наберет хотя бы 38% голосов избирателей на всеобщих парламентских выборах.

Ведущий телеканала спросил Гудвина, является ли он человеком слова, процитировав его сообщение в Twitter от 27 мая, где он написал: "Я заявляю во всеуслышание. Я не верю, что лейбористы под руководством Джереми Корбина получат 38% голосов. Я с удовольствием съем мою новую книгу о Brexit, если у них это получится".

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do — Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) 27 May 2017

"Я был удивлен, что Джереми Корбин получил на 2% больше, чем я полагал. 2% - это большая разница. Я человек слова, поэтому я собираюсь сидеть здесь и есть свою книгу, а вы, ребята, можете продолжать эфир", - сказал политолог, принявший вырывать страницы из книги и жевать их.

This man just ate (some of) his book live on Sky News after making an incorrect #GE2017 prediction @GoodwinMJ pic.twitter.com/13IaFLaJvx — Sky News (@SkyNews) 10 June 2017

Гудвин заранее предупредил аудиторию о своем перфомансе на своей странице в Twitter, сказав, что из-за ошибки ему придется сдержать свое слово, и пригласил всех желающих засвидетельствовать это в прямом эфире. Неизвестно, съел ли он книгу полностью, поскольку новостной канал практически сразу прекратил трансляцию.

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия получила 40% голосов избирателей на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, увеличив свое представительство в Палате общин до 262 депутатских мандатов. По итогам волеизъявления победу одержала Консервативная партия (42%), но она утратила правящее большинство в парламенте и вынуждена сейчас формировать правительство меньшинства.