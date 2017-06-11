Бывший глава минфина Великобритании назвал Терезу Мэй "ходячим мертвецом"

Путин отметил роль скачек на приз президента РФ в развитии и популяризации конного спортаСпорт 11 июня, 12:21
Петраков согласился временно тренировать ФК "Томь" без контрактаСпорт 11 июня, 12:19
Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградамПроисшествия 11 июня, 12:15
Бацарашкина заняла второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в АзербайджанеСпорт 11 июня, 11:59
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"Международная панорама 11 июня, 11:53
Пропуск травяного сезона не позволит Шараповой напрямую попасть на Открытый чемпионат СШАСпорт 11 июня, 11:26
Евкуров: чемпион ОИ Чахкиев может открыть школу бокса в ИнгушетииСпорт 11 июня, 10:59
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежимеЭкономика и бизнес 11 июня, 10:48
Международный медиафорум в Крыму будет ежегоднымОбщество 11 июня, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший министр финансов Великобритании (2010-2016 гг.) Джордж Осборн, а ныне редактор газеты Evening Standard назвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй "ходячим мертвецом". Такое мнение он выразил в эфире первого телеканала Би-би-си.
"Тереза Мэй - ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь", - сказал он, отметив, что все может закончиться для Мэй к середине следующей недели, спрогнозировав таким образом ее отставку.
Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства, рассчитывая на парламентскую поддержку 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.