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Бывший глава минфина Великобритании назвал Терезу Мэй "ходячим мертвецом"

Международная панорама
11 июня, 11:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Джордж Осборн отметил, что все может закончиться для премьер-министра Соединенного Королевства к середине следующей недели, спрогнозировав таким образом ее отставку

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший министр финансов Великобритании (2010-2016 гг.) Джордж Осборн, а ныне редактор газеты Evening Standard назвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй "ходячим мертвецом". Такое мнение он выразил в эфире первого телеканала Би-би-си.

"Тереза Мэй - ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь", - сказал он, отметив, что все может закончиться для Мэй к середине следующей недели, спрогнозировав таким образом ее отставку.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства, рассчитывая на парламентскую поддержку 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

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Персоны
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