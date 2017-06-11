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Представители СЦКК и руководства "Воды Донбасса" попали под обстрел украинских силовиков

Международная панорама
11 июня, 12:31 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 11, июня. /ТАСС

Представитель ДНР сообщил, что члены делегации сумели укрыться в бомбоубежище, жертв в результате инцидента нет

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ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Российские офицеры в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и руководство предприятия "Вода Донбасса" попали под обстрел украинских силовиков в районе Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. Об этом сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.

"Сегодня около 9:30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов", - приводит слова представителя СЦКК Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что жертв удалось избежать, члены делегации укрылись в бомбоубежище.

Ранее в воскресенье из-за ночных обстрелов со стороны украинских силовиков была вновь остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По данным представителя компании "Вода Донбасса", обстрелами поврежден трансформатор.

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