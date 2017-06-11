Представители СЦКК и руководства "Воды Донбасса" попали под обстрел украинских силовиков

Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать КрымПолитика 11 июня, 13:48
ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг КатараСпорт 11 июня, 13:46
Ходок Широбоков ставит задачу бороться за медали на чемпионате мира в ЛондонеСпорт 11 июня, 13:44
ТАСС и проект #ЖИТЬ выпустили ролик "О России с любовью"Общество 11 июня, 13:30
Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лигиСпорт 11 июня, 13:24
В Госдуме обсудят увеличение санкций за ношение оружия в состоянии опьяненияОбщество 11 июня, 13:22
Корбин: новые парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого годаМеждународная панорама 11 июня, 13:05
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть РоссиюПолитика 11 июня, 13:01
Кировская "Родина" не подтвердила участие в чемпионате России по хоккею с мячомСпорт 11 июня, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Российские офицеры в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и руководство предприятия "Вода Донбасса" попали под обстрел украинских силовиков в районе Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. Об этом сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.
"Сегодня около 9:30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов", - приводит слова представителя СЦКК Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что жертв удалось избежать, члены делегации укрылись в бомбоубежище.
Ранее в воскресенье из-за ночных обстрелов со стороны украинских силовиков была вновь остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По данным представителя компании "Вода Донбасса", обстрелами поврежден трансформатор.