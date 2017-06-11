Британские консерваторы не будут вступать в коалицию с североирландскими юнионистами

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская Консервативная партия не собирается вступать в коалицию с Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, но будет стремиться к заключению соглашения о поддержке правительства меньшинства консерваторов в парламенте страны. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"Речь не идет о коалиции с ДЮП. Правительство меньшинства будет очень тесно сотрудничать с ДЮП, мы уже начали работать по намеченным вопросам. Мы рассчитываем на их поддержку в парламенте при рассмотрении наиболее важных вопросов, таких как тронная речь королевы", - сказал он.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства при парламентской поддержке 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Первое заседание парламента Соединенного Королевства пройдет на следующей неделе, однако официально он начнет свою работу 19 июня после тронной речи королевы Елизаветы II.