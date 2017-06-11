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Правящая партия ЮАР обвинила иностранные разведки в подготовке смены режима

Международная панорама
11 июня, 12:26 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

"Африканский национальный конгресс" считает, что иностранные разведки используют в своих целях СМИ, финансируют оппозицию, вербуют сотрудников правительственных организаций и создают тайные разведсети

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ПРЕТОРИЯ, 11 июня. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) обвинил иностранные разведки в использовании экономических проблем государства для подготовки смены режима.

"Их общей стратегией является использование ничего не подозревающих масс населения с целью дискредитации законных институтов (власти) для неконституционной смены режима. За прошедший год вместе с негативными внутренними силами они продолжили усилия по подрыву наших демократических и конституционных устоев", - говорится в дискуссионном документе по вопросам мира и стабильности, распространенном к предстоящей в конце месяца политической конференции АНК.

Партия считает, что иностранные разведки используют в своих целях СМИ, неправительственные организации, иностранные и международные компании, финансируют оппозицию, судебную власть, религиозные и студенческие организации, проникают в правительственные организации и вербуют их сотрудников, а также создают тайные разведывательные сети в ЮАР.

"Иностранные разведки работают внутри страны, чтобы подорвать любые действия правительства АНК, которые не соответствуют их стратегическим целям. Поскольку ЮАР является воротами в Африку, они надеются, что их усилия позволят контролировать весь континент. Многие иностранные государства ведут агрессивное наступление на бывшие освободительные движения, и АНК не является исключением", - говорится в документе.

Партия призвала ужесточить законодательство в целях борьбы с подобной деятельностью.

Иностранные агенты

Министр государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо ранее заявил в парламенте, что "агенты иностранных правительств" действуют в республике с целью смены режима.

"Некоторые правительства используют скрытую тактику ради своих узких национальных интересов с целью дестабилизировать другие страны, такие как Ливия, Бразилия и Сирия. В прошлом году они продолжили свои усилия в сотрудничестве с негативными внутренними силами, чтобы подорвать наши демократические и конституционные завоевания", - сказал он.

Министр не стал уточнять, привели ли действия иностранных агентов к участившимся требованиям отставки президента Джейкоба Зумы со стороны оппозиции и СМИ. "Это происходит, но я не буду раскрывать (занимающихся этим) игроков. Мы мониторим все", - сказал Махлобо.

В прошлом году генеральный секретарь АНК Гведе Манташе публично обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране. Занимавший в то время должность посла США в ЮАР Патрик Гаспард опроверг эти обвинения.

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