Марин Ле Пен проголосовала на парламентских выборах на своем участке в Энен-Бомоне

ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отдала свой голос в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. Политик проголосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон на севере страны, где она борется за депутатский мандат на вторых парламентских выборах подряд.

Энен-Бомон - "политическая вотчина" Ле Пен, куда она всегда приезжает голосовать на общенациональных выборах. В этом же городе, где "Национальный фронт" давно пользуется устойчивой популярностью, пост мэра с 2014 года занимает Стив Бриуа - один из ближайших соратников Ле Пен, на время ее президентской кампании в апреле-мае временно исполнявший обязанности председателя "Нацфронта".

Марин Ле Пен ранее уже баллотировалась в депутаты Нацсобрания по избирательному округу Энен-Бомона. В 2012 году она одержала там уверенную победу в первом туре, набрав 42,26% голосов и опередив, в частности, своего принципиального политического соперника, лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона, который в итоге занял лишь третье место. Однако во втором туре Ле Пен в итоге упустила победу, получив 49,89% голосов и с минимальной разницей уступив кандидату от Социалистической партии Филиппу Кемелю, за которого проголосовали тогда 50,11% избирателей.

Особенности французской избирательной системы до сих пор мешали "Нацфронту" получить заметное представительство в парламенте. Как правило, даже после победы в первом туре в своих округах кандидаты от крайне правых в итоге проигрывали соперникам, за которых одновременно голосовали избиратели как умеренно правых, так и левых партий. По итогам парламентской кампании 2012 года "Нацфронт" получил лишь два кресла в Национальном собрании и в очередной раз не смог сформировать собственную фракцию - по регламенту для этого нужно не менее 15 депутатов. В этом году, учитывая рост популярности партии за последние годы, в "Нацфронте" всерьез рассчитывают образовать многочисленную парламентскую группу.

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход в решающий раунд, который пройдет 18 июня, ведут 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков - голосование в заморских территориях состоялось накануне. Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования - ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.