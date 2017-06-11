Корбин: новые парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого года

Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать КрымПолитика 11 июня, 13:48
ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг КатараСпорт 11 июня, 13:46
Ходок Широбоков ставит задачу бороться за медали на чемпионате мира в ЛондонеСпорт 11 июня, 13:44
ТАСС и проект #ЖИТЬ выпустили ролик "О России с любовью"Общество 11 июня, 13:30
Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лигиСпорт 11 июня, 13:24
В Госдуме обсудят увеличение санкций за ношение оружия в состоянии опьяненияОбщество 11 июня, 13:22
Корбин: новые парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого годаМеждународная панорама 11 июня, 13:05
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть РоссиюПолитика 11 июня, 13:01
Кировская "Родина" не подтвердила участие в чемпионате России по хоккею с мячомСпорт 11 июня, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого года или в начале следующего. Такое мнение выразил в эфире вещательной корпорации Би-би-си лидер оппозиционной в Соединенном Королевстве Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Я думаю, что достаточно высока вероятность того, что всеобщие выборы пройдут позднее в этом году или в начале следующего года, и это будет хорошим делом", - спрогнозировал Корбин, подчеркнув, что "готов вести борьбу в ходе очередной избирательной кампании". "Посмотрите на меня, молодость на моей стороне", - сказал, улыбаясь, 68-летний политик.
Лидер лейбористов также заявил, что не собирается вступать с кем-либо в коалицию, однако подчеркнул, что его партия готова сформировать свое правительство.
Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, где для правящего большинства необходимо минимум 326 мест. Лейбористская партия, напротив, впервые с 1997 года смогла улучшить свои позиции в парламенте, проведя в Палату общин 262 депутата, что на 30 мандатов больше, чем по итогам выборов в 2015 году.