Корбин: новые парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого года

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого года или в начале следующего. Такое мнение выразил в эфире вещательной корпорации Би-би-си лидер оппозиционной в Соединенном Королевстве Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Я думаю, что достаточно высока вероятность того, что всеобщие выборы пройдут позднее в этом году или в начале следующего года, и это будет хорошим делом", - спрогнозировал Корбин, подчеркнув, что "готов вести борьбу в ходе очередной избирательной кампании". "Посмотрите на меня, молодость на моей стороне", - сказал, улыбаясь, 68-летний политик.

Лидер лейбористов также заявил, что не собирается вступать с кем-либо в коалицию, однако подчеркнул, что его партия готова сформировать свое правительство.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, где для правящего большинства необходимо минимум 326 мест. Лейбористская партия, напротив, впервые с 1997 года смогла улучшить свои позиции в парламенте, проведя в Палату общин 262 депутата, что на 30 мандатов больше, чем по итогам выборов в 2015 году.