СМИ: специальные радары помогут индийским военным искать террористов даже под землей

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские сухопутные войска получили на вооружение специальные радары, способные обнаруживать людей "через стену" - в зданиях, подвалах, подземных укрытиях. Как сообщает газета Times of India, такие системы поступили в подразделения, действующие в нестабильном северном штате Джамму и Кашмир, где активны группировки исламистов.

"Несколько таких радарных систем были импортированы из США и Израиля", - приводит издание слова неназванного источника в командовании сухопутных войск. Он отметил, что радары будут использоваться, чтобы помочь силам безопасности точно определить местоположение террористов, которые скрываются в различных тайных укрытиях.

Индийские вооруженные силы давно заявляли, что испытывают потребность в подобных высокотехнологичных радарах, поскольку во время зачисток населенных пунктов от террористов боевикам нередко удается спрятаться, указывает издание.

Как отмечают военные, боевики мастерски научились сооружать различные укрытия, которые позволяют им пересидеть рейды по прочесыванию местности и где они могут проводить по несколько дней и даже недель.

Известно, что во время операции по поиску известного лидера группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани летом прошлого года военные не смогли найти его, хотя точно знали населенный пункт, где он скрывается, и тщательно прочесали каждый дом. Выяснилось, что Вани с несколькими подручными спрятался под "ложным потолком" в одном из зданий, и, если бы у боевика не лопнуло терпение и он сам не попытался пробиться из окруженной деревни с боем, ему бы в очередной раз удалось спастись.

Вани тогда был уничтожен, после этого и без того напряженная обстановка в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство населения составляют мусульмане, резко обострилась - в штате начались массовые беспорядки. При этом там регулярно происходят столкновения правоохранителей с боевиками, выступающими за отделение Кашмира от Индии. Нью-Дели традиционно обвиняет соседний Пакистан в поддержке террористов и организаторов беспорядков, Исламабад отвергает эти обвинения.