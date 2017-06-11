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Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием

Международная панорама
11 июня, 14:13 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Как сообщил официальный представитель Iran Air, на борту каждого из самолетов находится около 90 тонн продовольствия, в основном овощи и фрукты

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ТЕГЕРАН, 11 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием. Об этом сообщил агентству Tasnim официальный представитель иранской авиакомпании Iran Air Шахрох Нушабади.

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"На данный момент в Катар отправлены пять самолетов, на борту каждого из которых находилось около 90 тонн продовольствия, главным образом - овощи и фрукты. Еще один самолет будет отправлен сегодня. Мы планируем продолжать эти перевозки, пока в них будет необходимость", - сообщил он.

По данным агентства, помимо самолетов в Катар из Ирана отправлены также три морских судна с 350 тоннами продовольствия.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позже к ним присоединилась Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

Ранее около половины всего поступающего в Катар продовольствия доставлялось в эмират через границу с Саудовской Аравией. На днях стало известно, что катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива.

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