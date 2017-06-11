СМИ: иорданские пограничники застрелили пятерых террористов в районе КПП Эт-Танф

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БЕЙРУТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Группа террористов попыталась проникнуть в воскресенье на территорию Иордании со стороны КПП Эт-Танф на сирийской границе. Как сообщило агентство Petra со ссылкой на представителя командования королевскими вооруженными силами, иорданские пограничники пресекли эту попытку и убили пятерых боевиков; еще двоих удалось взять в плен.
В этом регионе орудуют банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которых преследует сирийская армия. По сведениям командования ВС Иордании, на протяжении трех дней они несколько раз приближались к границе, но не смогли проникнуть на территорию королевства. Иорданские военные открывали по ним огонь.
В Эт-Танфе находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых международной коалицией под эгидой США, в которую входит Иордания.
Командование сирийской армии сообщило в субботу о том, что правительственные силы вышли к границе с Ираком. В коммюнике говорилось, что войска установили контроль "над большим числом огневых позиций и стратегических точек в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Эт-Танфе".
В документе подчеркивалось, что "выход к сирийско-иракской границе является поворотным моментом в войне против террористов ИГ и позволит создать плацдарм для расширения военных операций в пограничном регионе".