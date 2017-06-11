Несколько тысяч человек протестуют в Кишиневе против реформы избирательной системы

КИШИНЕВ, 11 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Акция протеста против начатой правящей Демократической партией Молдовы (ДПМ) реформы избирательной системы прошла в воскресенье в Кишиневе. Ее организовали находящиеся в оппозиции партии "Платформа Достоинство и Правда", Партия действия и солидарности, "Наша партия", Либерал-демократическая партия Молдовы и другие оппозиционные формирования, представители неправительственных организаций.

Собравшиеся у здания парламента несколько тысяч человек требуют отставки правящей в стране коалиции проевропейских партий, обвиняемой в коррупции. Манифестанты скандируют "Долой преступную власть!", "Досрочные выборы!", "Долой коррупцию!", "Нет - изменению избирательной системы!" и другие антиправительственные лозунги.

"Судя по опросам, жители Молдавии не доверяют власти. Они выступают за досрочные парламентские выборы и требуют отзыва законопроекта по изменению Кодекса о выборах", - заявил один из организаторов акции, исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан.

Гражданский активист Дмитрий Алайба сказал в своем выступлении, что "в Молдавии 3 млн человек работают, чтобы 300 жили хорошо, тогда как все остальные живут в тотальной нищете. И эти 300 человек хотят, чтобы все так же сохранялось и после выборов 2018 года, стремясь удержать власть любой ценой", - сказал он.

Полиция, оцепившая парламент, в происходящее не вмешивалась. По оценке правоохранительных органов, в манифестации приняли участие около 2 тысяч человек, организаторы заявили о нескольких тысячах.

Реформа

Лидер правящей ДПМ Владимир Плахотнюк предложил в марте нынешнего года перейти от пропорциональной системы (по партийным спискам) к выборам по одномандатным округам. Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии. Оппозиция считает, что изменения необходимы ДПМ, чтобы удержать власть в стране после восьмилетнего провального правления проевропейской коалиции - согласно результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Возглавляемая ДПМ правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 52 парламентария. Из них 41 кресло занимают демократы, которые, получив на выборах 2014 года 19 мандатов, удвоили свое представительство за счет перебежчиков из других фракций. Остальные места контролирует группа бывшего премьера Юрия Лянкэ.

Компромисс

Однако из-за протестов при обсуждении проекта в парламенте демократы вынуждены были пойти на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинули президент Игорь Додон и поддерживающая его оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова. Она подразумевает, что 50% депутатов избираются от партий, а другая половина - по одномандатным округам.

Законопроект утвердили в первом чтении и направили на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы. "Мы изучим рекомендации комиссии. Если можно будет внести какие- то изменения, мы это сделаем. Но мы будем настаивать на утверждении проекта, с которым выступили социалисты", - сказал Додон, который как глава государства должен подписать закон.