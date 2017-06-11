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Британский политик: парламент не поддержит Мэй в решении уйти с единого рынка Европы

Международная панорама
11 июня, 15:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По мнению депутата от Консервативной партии Анны Субри, в долгосрочной перспективе премьер страны не сможет занимать этот пост

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет заручиться поддержкой парламента при рассмотрении вопроса об уходе страны с единого европейского рынка. Об этом сообщила в эфире телеканала Sky News депутат от Консервативной партии Анна Субри.

"Я не думаю, что у нее будет большинство в Палате общин относительно выхода с единого рынка", - отметила консерватор, поддерживающая членство Великобритании в ЕС.

Отвечая на вопрос, сможет ли Мэй оставаться премьером с учетом потери консерваторами правящего большинства в Палате общин, Субри сказала: "Я просто не вижу, как в долгосрочной перспективе она сможет продолжить. Я думаю, что ей, к сожалению, придется уйти".

В официальном письме, которым Мэй уведомила 29 марта Брюссель о запуске процесса Brexit, подчеркивается, что Лондон хочет установить крепкие партнерские отношения со странами ЕС после прекращения в нем членства. Однако британский премьер также сообщила главе Евросовета Дональду Туску, что не будет отказываться от намерений сократить поток трудовых мигрантов из стран ЕС, даже если ради этого Великобритании придется выйти из единого рынка ЕС.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла правящее большинство в парламенте. Тори в данный момент формируют правительство меньшинства, рассчитывая на парламентскую поддержку 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

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