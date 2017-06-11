Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: саудовский министр обороны обсудил с Тиллерсоном борьбу с финансированием терроризма

Международная панорама
11 июня, 16:04 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Обсуждалась ли в ходе телефонного разговора ситуация вокруг Катара, не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министр обороны, второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает электронная версия газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", стороны обсудили борьбу с финансированием террористических группировок.

"Второй наследный принц, министр обороны обсудил с госсекретарем США совместные усилия по противодействию финансированию террористических группировок для установления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор произошел по саудовской инициативе. О том обсуждалась ли ситуация вокруг Катара, не сообщается.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что президент США Дональд Трамп предложил Тиллерсону играть роль посредника в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. 7 июня об отзыве своего посла из Катара объявил Сенегал, 10 июня - Нигер, с осуждением политики эмирата выступил Габон. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию
2
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
"Дело Тухачевского": как начались массовые репрессии в Красной армии
7
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама