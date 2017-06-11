СМИ: саудовский министр обороны обсудил с Тиллерсоном борьбу с финансированием терроризма

ФИФА: права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатноСпорт 11 июня, 16:51
Заварзина: параллельный слалом нужно сделать более популярным для возврата в программу ОИСпорт 11 июня, 16:43
Сотникова, Заварзина и Ан проведут в Москве тренировку с любителями спорта в День РоссииСпорт 11 июня, 16:42
Мутко заявил, что не участвовал в переговорах по покупке прав на показ Кубка конфедерацийСпорт 11 июня, 16:17
Чемпионка мира по сноуборду Заварзина начнет тренировки на снегу в августеСпорт 11 июня, 16:09
Guardian: Трамп отложил государственный визит в ВеликобританиюМеждународная панорама 11 июня, 15:59
Матч сборной России с португальцами на Кубке конфедераций покажет Первый каналСпорт 11 июня, 15:51
Сборная РФ победила в медальном зачете ЧМ по практической стрельбе из карабинаСпорт 11 июня, 15:48
Глава Фонда кино поддержал ограничение ротации одного фильма до 35% от числа сеансовКультура 11 июня, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министр обороны, второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает электронная версия газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", стороны обсудили борьбу с финансированием террористических группировок.
"Второй наследный принц, министр обороны обсудил с госсекретарем США совместные усилия по противодействию финансированию террористических группировок для установления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор произошел по саудовской инициативе. О том обсуждалась ли ситуация вокруг Катара, не сообщается.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что президент США Дональд Трамп предложил Тиллерсону играть роль посредника в урегулировании ситуации в Персидском заливе.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. 7 июня об отзыве своего посла из Катара объявил Сенегал, 10 июня - Нигер, с осуждением политики эмирата выступил Габон. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.