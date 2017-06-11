СМИ: саудовский министр обороны обсудил с Тиллерсоном борьбу с финансированием терроризма

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министр обороны, второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает электронная версия газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", стороны обсудили борьбу с финансированием террористических группировок.

"Второй наследный принц, министр обороны обсудил с госсекретарем США совместные усилия по противодействию финансированию террористических группировок для установления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор произошел по саудовской инициативе. О том обсуждалась ли ситуация вокруг Катара, не сообщается.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что президент США Дональд Трамп предложил Тиллерсону играть роль посредника в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. 7 июня об отзыве своего посла из Катара объявил Сенегал, 10 июня - Нигер, с осуждением политики эмирата выступил Габон. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.