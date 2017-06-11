В Латвию прибыли более 300 испанских солдат из батальона НАТО

РИГА, 11 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Свыше 300 испанских военнослужащих из многонационального сводного батальона НАТО, возглавляемого Канадой, прибыли в Латвию. Об этом сообщило местное новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны республики.

Испанские солдаты прибыли в Латвию вместе с военной техникой, в том числе танками Leopard, боевыми машинами пехоты Pizarro, а также транспортом технической поддержки и логистики. В течение ближайших дней они будут переброшены на военную базу в Адажи, где будет дислоцирована боевая группа НАТО.

На саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении.

ВС Канады направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, разведывательный взвод, Албания - 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту со 160 военными. Еще 50 военнослужащих в Латвию направит Словения.

В Латвию весной уже прибыла группа из 50 военных инженеров из Канады для строительства лагеря, рассчитанного на 500 солдат. В субботу в республику прибыли свыше 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады ВС королевства.

Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии до 19 июня.