В Лондоне заявили, что приглашение для Трампа посетить Великобританию остается в силе

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Приглашение в адрес президента США Дональда Трампа посетить Великобританию с государственным визитом продлено королевой Елизаветой II и остается в силе. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра королевства Терезы Мэй, прокомментировав публикацию газеты The Guardian.

"Мы не собираемся комментировать спекуляции о содержании личных телефонных разговоров. Королева продлила приглашение для президента Трампа посетить Великобританию, и изменений в этих планах нет", - сказала она.

Ранее газета со ссылкой неназванных источников сообщила, что Трамп решил отложить государственный визит в Великобританию на неопределенный срок, поскольку опасается негативной реакции британского общества.

Мэй пригласила Трампа посетить Великобританию с государственным визитом в январе, лично приехав для этого в Вашингтон. Она стала первым иностранным лидером, который встретился с новым президентом США в Белом доме.

Позднее на сайте британского парламента была размещена петиция с требованием отмены госвизита президента США, которую поддержали 1,86 млн британцев, после чего депутатам Палаты общин пришлось принять ее к рассмотрению, однако голосование по ней не проводилось. В свою очередь британский МИД заявил, что визит состоится, несмотря на протесты.

По данным британских СМИ, изначально приезд Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем визит был перенесен на осень.

6 июня мэр Лондона Садик Хан предложил отменить госвизит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд твитов, в которых Трамп раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.