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МИД эмирата: Катар не испытывает необходимости в продовольственной помощи со стороны РФ

Международная панорама
11 июня, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соответствующую помощь предложили Иран и Россия

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Иран и Россия предложили Катару продовольственную помощь, однако на данный момент страна не испытывает в ней необходимости. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу "Россия 24".

"Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. В данный момент такой необходимости не возникло", - сказал он.

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© AP Photo/Malak Harb

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5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Иран ранее уже направил в Катар пять самолетов с продовольствием. Из Ирана были отправлены также три морских судна с 350 тоннами продовольствия.

10 июня в Москве состоялись переговоры Аль Тани с министрам иностранных дел России Сергеем Лавровым, по итогам которых глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь. Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные контакты. В российском дипведомстве отметили, что Москва в конфликте вокруг Катара привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран.

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