Глава Нацкомитета республиканцев выступила за прекращение расследований связей Трампа и РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) США Ронна Ромни Макдэниел считает, что расследования, касающиеся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, следует прекратить. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.
Макдэниел сравнила указанные разбирательства с попытками "сбора компромата". "Я призываю к прекращению расследований по поводу взаимодействия между штабом президента Трампа с Россией. Нет никаких свидетельств этого, я не думаю, что их следует продолжать", - подчеркнула глава НКРП.
ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также о неправомерных связях между штабом Трампа и российскими должностными лицами. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.