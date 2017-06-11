Парламент Египта приступил к обсуждению договора о передаче двух островов Эр-Рияду

КАИР, 11 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Парламент Египта приступил к обсуждению договора о передаче двух островов в Красном море Тиран и Санафир Саудовской Аравии. Как сообщили в комитете по законодательным и конституционным вопросам, где проходят слушания, "речь о голосовании еще не идет, обсуждения юридических аспектов правомочности этой сделки продлятся до вторника".

В апреле прошлого года во время визита саудовского короля в Каир было подписано соглашение о демаркации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир в Красном море, на протяжении десятилетий находившиеся под управлением Каира. Власти Египта мотивировали свое решение тем, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда лишь с 1950 года. Это решение вызвало резко негативную реакцию общественности в стране, многие осудили шаг Каира, назвав его актом "продажи" государственных интересов.

За это время прошло несколько заседаний судов разных инстанций, одни из которых подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее. В конечном итоге высказался Высший административный суд Египта, который признал недействительным договор о демаркации морских границ с Саудовской Аравией и передаче островов королевству, по сути аннулировав его. Решение этого суда окончательное и обжалованию уже не подлежит. Однако, несмотря на вердикт, египетский парламент поставил в повестку дня вопрос о ратификации договора, как того требуют положения документа.

Как заявил спикер парламента Али Абдель Аль, "при рассмотрении вопроса о ратификации договора решения судебных органов власти не будут учитываться". По решению президента Египта сформирована комиссия по технической демаркации морской границы с королевством.

С другой стороны, как заявили в кабинете министров, Каир планирует сохранить за собой определенный административный контроль над островами. В частности, говорится в распространенном заявлении правительства, "египтянам для посещения островов не нужны будут визы".

Между тем основной интерес эти острова, входящие в зону природного заповедника Рас-Мухаммед, представляют, главным образом, для дайверов и туристов.

Исторический спор

До сих вопрос об исторической принадлежности этих необитаемых островов так до конца и не прояснен. Впервые разграничение морской границы между двумя государствами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, которые Египет официально признал.

После этого стороны приступили к дальнейшему обсуждению вопроса о разграничении морских вод. В течение последних шести лет состоялось свыше 10 раундов, и только в декабре 2015 года было достигнуто принципиальное соглашение. Как заявили в кабинете министров, члены технической комиссии определили, что они находятся в пределах саудовских территориальных вод, а значит, подпадают под юрисдикцию Эр-Рияда.

Как отмечается в обнародованном докладе правительства, "активно цитируемые сейчас СМИ исторические заявления президента Гамаля Абдель Насера о том, что острова принадлежат Египту с 1906 года, и что ничто не может нарушить суверенитет Египта над ними, были адресованы исключительно Израилю во время военных действий и мало соотносились с действительностью".

На протяжении истории управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После Шестидневной войны 1967 года острова вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля. После возвращения Синая в 1982 году под юрисдикцию Каира Тиран и Санафир вновь оказались под управлением Египта, хотя Саудовская Аравия претендовала на них.

С 1983 года Тиран считается частью Национального природного заповедника Рас-Мухаммед, где находятся гнездовья семи видов достаточно редких водоплавающих птиц, а на северном берегу его южной части имеется обширная мангровая роща. На Тиране расположена база международных наблюдателей ООН в составе трех человек, которые следят за соблюдением мирного договора между Египтом и Израилем.