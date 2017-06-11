Генпрокуратура Ливии: сын Каддафи осужден и подлежит аресту

КАИР, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Генеральная прокуратура Ливии считает неправомерным освобождение сына лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислама, поскольку он осужден, подлежит аресту и должен предстать перед судом. Об этом говорится в опубликованном заявлении и. о. генпрокурора страны Ибрагима Масуда.

"Сейф аль-Ислам Каддафи приговорен заочно, находится в этой связи в розыске и должен предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, - отмечается в коммюнике заседающего в Триполи надзорного органа. - Амнистия является исключительной юрисдикцией судебной системы. Прокуратура запустила процедуру расследования данного факта (освобождения сына Каддафи), примет соответствующие законные процедуры и привлечет к ответственности всех, кто препятствует исполнению вердиктов судебных органов".

Ранее 11 июня в совместном заявлении военный и гражданский советы Зинтана (северо-запад Ливии) осудили их действия, возложив на тех, кто "является соучастником этого предательства, правовую и моральную ответственность". Более того, с критикой выступил и парламентский комитет по обороне и национальной безопасности, напомнив о "недопустимости освобождения функционеров прежнего режима до вынесения внятных вердиктов в их отношении или оправдательных приговоров".

Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев Зинтана и все это время находился в тюрьме этого города под охраной одной из контролирующих его группировок "Бригады Абу Бакра ас-Сиддика". Апелляционный суд в Триполи в конце июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в "преступлениях против ливийского народа", совершенных во время так называемой "революции 17 февраля". Однако зинтанцы категорически отказывались передавать своего узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения режима Каддафи. На протяжении последних лет выдачи сына бывшего ливийского лидера безрезультатно добивался Международный уголовный суд.

В субботу "бригады" распространили заявление, в котором сообщили, что Сейф аль-Ислам вышел на свободу 9 июня во исполнение закона о всеобщей амнистии, принятого Палатой представителей (постоянный избранный парламент). Сообщалось, что он мог направиться в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда.