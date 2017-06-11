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Мэй проинформировала премьера Ирландии о сотрудничестве с североирландскими юнионистами

Международная панорама
11 июня, 20:45 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Как ожидается, соглашение о поддержке ДЮП в парламенте обеспечит стабильность и определенность для Великобритании

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала главу правительства Ирландии Энду Кенни о сотрудничестве с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии по вопросу поддержки Консервативной партии в парламенте Великобритании. Об этом сегодня сообщила пресс- служба правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр пояснила, что она работает над соглашением о поддержке ДЮП (в парламенте), которое обеспечит стабильность и определенность для Великобритании", - говорится в сообщении.

В коммюнике также указывается, что стороны "подтвердили совместную приверженность скорейшему восстановлению исполнительной власти в Северной Ирландии", договорившись тесно сотрудничать для "установления политической стабильности" в этом регионе.

Среди обсуждаемых тем также значился вопрос британо-ирландской границы в свете выхода Великобритании из Евросоюза. Стороны согласились, что по итогам Brexit не должно быть возвращения к закрытой границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Британская Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла правящее большинство в парламенте. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства, рассчитывая на парламентскую поддержку 10 депутатов от ДЮП. Некоторые британские эксперты считают, что союз тори и юнионистов может поставить под угрозу мирный процесс в Северной Ирландии.

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