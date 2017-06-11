СМИ: Белый дом и Даунинг-стрит опровергли отмену визита Трампа в Великобританию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Белый дом опроверг появившиеся в британской газете The Guardian данные о планах президента США Дональда Трампа отложить государственный визит в Соединенное Королевство, о чем он якобы проинформировал в телефонном разговоре британского премьера Терезу Мэй. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Эта тема никогда не поднималась в разговоре (Трампа с Мэй, - прим. ТАСС)", - цитирует агентство заявление представителя Белого дома. Ранее и пресс-секретарь британского премьера опровергла публикацию The Guardian: "Мы не собираемся комментировать спекуляции о содержании личных телефонных разговоров. Королева продлила приглашение для президента Трампа посетить Великобританию, и изменений в этих планах нет".

The Guardian ранее сообщила со ссылкой неназванных источников, что Трамп решил отложить государственный визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок, поскольку опасается негативной реакции британского общества на свой приезд. Лидер британской оппозиции успел поприветствовать возможную отмену госвизита Трампа. "Отмену государственного визита президента США Дональда Трампа можно только приветствовать, особенно после его нападок на мэра Лондона и выхода из Парижского соглашения по климату", - написал лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин на своей странице в Twitter.

Cancellation of President Trump's State Visit is welcome, especially after his attack on London's mayor & withdrawal from #ParisClimateDeal. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 June 2017

Мэй в январе этого года пригласила Трампа посетить Великобританию с государственным визитом через семь дней после его инаугурации, лично приехав для этого в Вашингтон. Она стала первым иностранным лидером, который встретился с новым президентом США в Белом доме. Позднее на сайте британского парламента была размещена петиция с требованием отмены госвизита президента США, которую поддержали 1,86 млн британцев, после чего депутатам Палаты общин пришлось принять ее к рассмотрению, однако голосование по ней не проводилось. В свою очередь, британский МИД заявил, что визит состоится, несмотря на протесты.

По данным британских СМИ, изначально приезд Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем был перенесен на осень. В этом месяце мэр Лондона Садик Хан предложил отменить госвизит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.

В январе газета The Sunday Times сообщала, что визит Трампа может стать скандальным и из-за его нежелания встречаться с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Принц уже более 40 лет известен как активный защитник окружающей среды. Трамп же имеет славу ярого критика теории глобального потепления.