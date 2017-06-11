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В первый день "безвиза" новыми условиями въезда в ЕС воспользовались более 1400 украинцев

Международная панорама
11 июня, 21:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

При этом более 70% въехали на территорию стран ЕС через автомобильные пункты пропуска

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© EPA/Darek Delmanowicz

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Более 1400 граждан Украины воспользовались упрощенным визовым режимом с Евросоюзом в течение первого дня его действия. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"По состоянию на 19:00 границу в рамках "безвиза" пересекло чуть более 1400 наших соотечественников", - написал он. При этом Слободян уточнил, что "73% из них въехали на территорию стран ЕС через автомобильные пункты пропуска, 27% - посредством авиационных; большинство людей - 65% - использовали украинско-польский участок границы".

Слободян утверждает, что существенных проблем при пересечении границ с ЕС по новым правилам у украинцев не возникло. "Отказ только одному (гражданину Украины - прим. ТАСС) - из-за превышения срока пребывания в Дании", - отметил он.

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В то же время ранее 11 июня департамент консульской службы МИД Украины проинформировал, что в течение дня "во въезде в ЕС отказано пяти лицам". Одному из этих граждан Украины, согласно сообщению, ранее был запрещен въезд в ЕС, двум отказано во въезде на словацкой границе в связи с превышением срока предыдущего пребывания в ЕС, одному - на румынской границе - из-за отсутствия визы в паспорте старого образца, на венгерской границе был отказ во въезде несовершеннолетнему ребенку с паспортом старого образца без визы. "В Кельне был зафиксирован случай неспособности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована", - также добавили в службе. Комментируя ситуацию, Слободян сообщил, что только один из тех, кому ЕС отказал во въезде, намеревался въехать по новым условиям.

В связи с началом действия упрощенного визового режима с ЕС в украинских аэропортах, на вокзалах, на площадях городов состоялись торжественные мероприятия, в том числе и на востоке страны, однако там местная власть признала, что люди большого оптимизма по этому поводу не проявляют. "Конечно, сегодня здесь больше не сторонников Евросоюза и тем более не сторонников НАТО - даже за три года этого не изменить. Это ментальная вещь", - заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

Согласно опросу общественного мнения телеканала NewsOne, "люди из разных городов Украины назвали основными препятствиями на пути в Европу финансовые трудности и дороговизну билетов".

Президент Украины Петр Порошенко лично поздравил украинцев с нововведением, открыв на украино-словацкой границе совместно с президентом Словакии Андреем Киской символические двери в ЕС.

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.

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