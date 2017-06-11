Глава британского МИД уверен, что стране не нужны новые выборы

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что страна не нуждается в новых выборах и нужно дать возможность правительству Терезы Мэй спокойно заниматься самой важной задачей сегодняшнего дня - переговорами с ЕС по Brexit. Такое мнение глава британского дипведомства высказал в эфире телеканала Sky News.

"Это третий год подряд, когда люди приходят на участки, - заметил он. - Сначала были всеобщие выборы (май 2015 - прим. ТАСС), затем референдум (о членстве в ЕС, июнь 2016 года), затем новые всеобщие выборы (июнь 2017). Я думаю, что людям этой страны всего этого уже достаточно и то, чего они хотят, - это выйти из состава ЕС. Нужно провести переговоры по Brexit, это приоритет, и Тереза Мэй, без сомнения, - наилучший человек, чтобы сделать это".

Джонсон обратил внимание на то, что правящая Консервативная партия набрала больше всего голосов на выборах, состоявшихся 8 июня, хотя и потеряла парламентское большинство. "Тереза Мэй получила самый прочный мандат, который выдавался в моей партии, за последние десятилетия. (Лидер оппозиционной Лейбористской партии) Джереми Корбин не выиграл выборы. Абсолютно правильно, чтобы она (Мэй) продолжила то, что делает, сформировала правительство и дала людям то, что их волнует больше всего", - сказал глава МИД.

При этом Джонсон не стал отвечать во вопрос корреспондента, верны ли последние публикации в СМИ о том, что некоторые члены кабинета министров призывают его выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Британские консерваторы одержали победу на досрочных всеобщих выборах, но потеряли парламентское большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, утратив право на самостоятельное формирование правительства. Это сильно ослабило позиции премьер- министра, которой пришлось обратиться за помощью к Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте.

Одним из первых шагов Мэй после объявления результатов стало переназначение на своих постах глав МИД, Минфина, МВД, Минобороны и министра по вопросам Brexit. 11 июня она продолжила формировать правительство. Свои посты в общей сложности сохранили 14 из 17 министров.