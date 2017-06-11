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Нетаньяху призвал упразднить агентство ООН для помощи палестинским беженцам

Международная панорама
11 июня, 21:37 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

По словам израильского премьера, отделения агентства "ведут активное подстрекательство против Израиля"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал упразднить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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"В значительной степени деятельность БАПОР направлена на демонстрацию проблемы палестинских беженцев, а не на ее решение, пришло время упразднить БАПОР как самостоятельную единицу и передать его функции верховному комиссариату ООН по делам беженцев", - сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства. Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия.

"Для палестинских беженцев, у большинства из которых имеется постоянное место жительства, создано отдельное агентство, которое называется БАПОР", - продолжил Нетаньяху. По его словам, "отделения БАПОР ведут активное подстрекательство против Израиля".

Премьер сообщил также, что ранее на этой неделе во время встречи с находившейся с визитом в регионе постоянным представителем США при ООН Никки Хейли он сказал ей, что "настало время, чтобы Организация Объединенных Наций рассмотрела целесообразность дальнейшего существования БАПОР".

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Нетаньяху, Биньямин
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Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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