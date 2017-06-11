Банки Бахрейна заморозили счета лиц и организаций, включенных в "террористический список"

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Центральный банк Королевства Бахрейн распорядился заморозить счета лиц и организаций, включенных в "террористический список", составленный Саудовской Аравией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом. Об этом сообщило Бахрейнское информационное агентство.

Согласно директиве ЦБ, финансовые учреждения, зарегистрированные в королевстве, должны заморозить и заблокировать все виды банковских счетов и депозитов 59 человек и 12 структур, которых четыре арабские страны обвиняют в поддержке и финансировании терроризма. Кроме того, Центробанк потребовал как можно скорее предоставить всю возможную финансовую информацию об этих людях и организациях.

Ранее аналогичный запрет ввел главный финансовый регулятор ОАЭ.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его якобы враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

9 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет опубликовали черный список, в который включили 12 организаций и 59 человек, по их утверждению, поддерживающих террористические группировки. В реестр вошли 26 граждан Египта, 18 катарцев, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ.