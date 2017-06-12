Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Ирака: ввезенные в страну средства для выкупа катарских заложников остаются в ЦБ

Международная панорама
12 июня, 0:54 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Не был потрачен ни один доллар, все средства до сих пор находятся в кейсах и остаются под контролем специально сформированной комиссии, подчеркнул Хейдар аль-Абади

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что сотни миллионов долларов, ввезенные в страну в качестве выкупа за освобождение похищенных в 2015 году катарских заложников, в полном объеме остаются в Центральном банке в Багдаде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Arabiya.

"Проясним, эти деньги до сих пор находятся в Центральном банке Ирака, - сказал аль-Абади. - Была сформирована специальная комиссия, предприняты юридические процедуры, мы действовали согласно иракскому законодательству. Не был потрачен ни один доллар, средства до сих пор в кейсах и остаются под контролем комиссии. Двое представителей из Катара присутствовали при переводе средств под попечительство Центрального банка".

По его словам, решение о том, как распорядиться финансами, будет приниматься в соответствии с иракским законодательством. Иракский премьер также опроверг данные СМИ о том, что средства были переданы третьим лицам, подчеркнув, что средства остались нетронутыми в полном объеме.

История похищения

Смотрите также

СМИ: девять из 26 подданных Катара, взятых в заложники в Ираке, освобождены

МИД Кувейта: среди взятых в заложники в Ираке один подданный Кувейта

МИД Катара: два человека, попавшие в плен в Ираке в декабре, освобождены

В конце 2015 г. группа людей, среди которых подданные Катара и Саудовской Аравии, отправилась на соколиную охоту в пустыню Наджаф на юго-западе Ирака. В ночь на 16 декабря на их лагерь совершили нападение неизвестные боевики. 24 катарца, в том числе члены правящей в Дохе семьи Аль Тани, двое саудовцев и иракские охранники были захвачены и увезены в неизвестном направлении. На следующий день похитители отпустили иракцев и саудовца. Местонахождение остальных до апреля этого года было неизвестно, ответственность на себя не взяла ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок, публично требования не выдвигались.

21 апреля 2017 г. заложники были переданы катарской делегации, прибывшей в Багдад. Как сообщал базирующийся в Катаре телеканал Al Jazeera, освобождение стало результатом секретной договоренности спецслужб Ирана и Катара. Помимо выкупа, одним из условий сделки якобы стал обмен: группе боевиков-суннитов с семьями позволили выехать из-под Дамаска в сирийскую провинцию Идлиб, контролируемую суннитскими повстанческими группировками. В свою очередь жители двух шиитских деревень Идлиба смогли эвакуироваться в соседние провинции.

Как заявил тогда аль-Абади, деньги были ввезены в Багдад на катарском частном самолете в качестве выкупа, при этом сделка не была согласована с властями Ирака.

6 июня 2017 г. газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Катара сообщила, что за освобождение заложников было заплачено около $1 млрд. Из этой суммы, по данным издания, $200-300 млн  получили исламистские группировки в Сирии, еще $700 млн - иранские спецслужбы и контролируемые ими шиитские организации.

За день до публикации, 5 июня, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его якобы враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Абади, Хейдар, аль-
Страны
Ирак Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
2
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
3
Прокуратура предостерегла от проведения несогласованной акции на Тверской улице Москвы
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Частная компания готовится к открытию скоростного сообщения на Черноморском побережье
6
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама