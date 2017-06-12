Премьер Ирака: ввезенные в страну средства для выкупа катарских заложников остаются в ЦБ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что сотни миллионов долларов, ввезенные в страну в качестве выкупа за освобождение похищенных в 2015 году катарских заложников, в полном объеме остаются в Центральном банке в Багдаде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Arabiya.

"Проясним, эти деньги до сих пор находятся в Центральном банке Ирака, - сказал аль-Абади. - Была сформирована специальная комиссия, предприняты юридические процедуры, мы действовали согласно иракскому законодательству. Не был потрачен ни один доллар, средства до сих пор в кейсах и остаются под контролем комиссии. Двое представителей из Катара присутствовали при переводе средств под попечительство Центрального банка".

По его словам, решение о том, как распорядиться финансами, будет приниматься в соответствии с иракским законодательством. Иракский премьер также опроверг данные СМИ о том, что средства были переданы третьим лицам, подчеркнув, что средства остались нетронутыми в полном объеме.

История похищения

В конце 2015 г. группа людей, среди которых подданные Катара и Саудовской Аравии, отправилась на соколиную охоту в пустыню Наджаф на юго-западе Ирака. В ночь на 16 декабря на их лагерь совершили нападение неизвестные боевики. 24 катарца, в том числе члены правящей в Дохе семьи Аль Тани, двое саудовцев и иракские охранники были захвачены и увезены в неизвестном направлении. На следующий день похитители отпустили иракцев и саудовца. Местонахождение остальных до апреля этого года было неизвестно, ответственность на себя не взяла ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок, публично требования не выдвигались.

21 апреля 2017 г. заложники были переданы катарской делегации, прибывшей в Багдад. Как сообщал базирующийся в Катаре телеканал Al Jazeera, освобождение стало результатом секретной договоренности спецслужб Ирана и Катара. Помимо выкупа, одним из условий сделки якобы стал обмен: группе боевиков-суннитов с семьями позволили выехать из-под Дамаска в сирийскую провинцию Идлиб, контролируемую суннитскими повстанческими группировками. В свою очередь жители двух шиитских деревень Идлиба смогли эвакуироваться в соседние провинции.

Как заявил тогда аль-Абади, деньги были ввезены в Багдад на катарском частном самолете в качестве выкупа, при этом сделка не была согласована с властями Ирака.

6 июня 2017 г. газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Катара сообщила, что за освобождение заложников было заплачено около $1 млрд. Из этой суммы, по данным издания, $200-300 млн получили исламистские группировки в Сирии, еще $700 млн - иранские спецслужбы и контролируемые ими шиитские организации.

За день до публикации, 5 июня, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его якобы враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.