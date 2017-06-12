Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские власти ужесточат с подачи Конгресса США санкции в отношении России. Причем эти новые ограничительные меры удастся облечь в форму закона, что существенно осложнит их дальнейшую отмену, даже если президент Дональд Трамп попытается заблокировать данную инициативу, воспользовавшись своим правом вето. С таким прогнозом выступил член Сената Конгресса Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию.

Грэм подтвердил, что верхняя палата Конгресса планирует предпринять на этой неделе попытку одобрить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана, в виде поправок к которому намечается оформить и различные дополнительные рестрикции, касающиеся России. "Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, чем она занимается, предает демократию. И, если президент не подпишет данный законопроект, чтобы наказать Россию, то он предаст демократию", - утверждал законодатель в эфире телекомпании CBS.

На вопрос о том, как, по его мнению, поступит Трамп, если законопроект действительно будет принят и Сенатом, и Палатой представителей, Грэм ответил: "Думаю, он его подпишет". А в случае применения права вето Конгресс наберет достаточное число голосов для его преодоления, полагает сенатор. "Мы преодолеем его (Трампа) вето", - убежден Грэм.

При этом он, не приводя никаких доказательств, обвинял Россию в "передаче оружия (радикальному движению) "Талибан" (запрещено в РФ) с целью убийства американских военнослужащих" в Афганистане, оказании помощи Дамаску ради сокрытия правительством Сирии части своего арсенала химического оружия, а также в стремлении подорвать институты демократии в США. Одновременно он выражал уверенность в том, что никакого сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией не было. Но Трамп сейчас действует как "собственный заклятый враг", считает Грэм. С его точки зрения, Трамп "может стать первым президентом (США) в истории, отправившимся ко дну из-за того, что не может прекратить неподобающим образом говорить о расследовании, которое бы подтвердило его невиновность, если бы он просто помалкивал".

Новые антироссийские санкции, о которых рассуждал Грэм, содержатся в законопроекте, внесенном им в январе текущего года на рассмотрение Конгресса вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Бенджамином Кардином. Законодатели предлагали ввести санкции против российских силовых структур и энергетического сектора. Они, в частности, настаивали на ограничении инвестиций в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией. Еще одним важным пунктом было законодательное закрепление ряда уже действующих рестрикций.

Тем не менее согласия по новому антироссийскому шагу в Конгрессе пока нет.