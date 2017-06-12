Коалиция бывших боевиков лидирует на выборах в Косове после обработки 50% голосов

БЕЛГРАД, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. "Коалиция пистолетов", блок бывших полевых командиров, в который входят Демократическая партия Косова, "Альянс за будущее Косова", движение "Инициатива для Косова" и девять малых партий, набирает 36,47% голосов на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент непризнанной республики. Об этом сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенного государства.

После обработки 53,86% данных лидирует коалиция бывших полевых командиров, на втором месте идет умеренная "коалиция роз" с результатом 24,76%, третье место у ультраправого движения "Самоопределение" (22,89%), сербская партия "Сербский список" имеет 7,7%. По данным экзитпола, заказанного телеканалом "Клан Косова", так называемая коалиция пистолетов набирает 40% голосов избирателей на досрочных парламентских выборах, в которых приняли участие 41,79% избирателей. Из 1 800 тыс. человек проголосовали порядка 740 тыс. Высокая явка была зафиксирована в сербских муниципалитетах.

Как сообщило агентство Tanjug, в северной части Косовской Митровицы начались народные гулянья в связи с успехом "Сербского списка". Директор правительственной канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурич сообщил в понедельник, что "Сербский список", скорее всего, получит все 10 мандатов, закрепленных за сербами в 120-местном парламенте.

В ходе парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции: "коалиция пистолетов" и "коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры "Освободительной армии Косова" (ОАК), они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера Рамуша Харадиная.

Во второй блок вошли сторонники демократического развития непризнанного государства, однако они имеют мало шансов в борьбе с криминальными кланами бывших членов ОАК. Коалицию сформировали "Демократический союз Косова", "Альянс за новое Косово", движение "Альтернатива". В качестве лидера они выдвинули Авдулаха Хоти.

Вне коалиций на выборы идет ультраправое движение "Самоопределение". В качестве кандидата в премьеры оно предложило своего основателя Альбиха Курти.