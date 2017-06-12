Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат

Международная панорама
12 июня, 1:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

За сохранение прежнего статуса архипелага высказались 1,5% избирателей, за проведение еще одного тура голосования - 1,3% участников референдума

Поделиться
Материал из 1 страницы
Голосование на референдума о статусе Пуэрто-Рико

Голосование на референдума о статусе Пуэрто-Рико

© AP Photo/Carlos Giusti

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Большинство участников состоявшегося в воскресенье референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы эта свободно присоединившаяся к США территория стала 51-м американским штатом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте референдума, итоги которого имеют рекомендательный характер, на избирательные участники пришли в общей сложности около 509 тыс. человек из 2,29 млн имеющих право голоса жителей архипелага. Примерно 97% высказались за превращение Пуэрто-Рико в 51-й американский штат.

Второй из предложенных в бюллетене вариантов - сохранение прежнего статуса архипелага - поддержали порядка 1,5% избирателей. За третью из возможностей, предполагающую проведение в октябре еще одного тура голосования, во время которого жители смогут высказаться либо за полную независимость от США, либо за то, чтобы у Пуэрто-Рико был статус свободно ассоциированного с США государства, высказались около 1,3% участников референдума.

За проведение референдума выступила партия, добивающаяся вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата. Ее представители полагают, что это помогло бы Пуэрто-Рико справиться с серьезными финансовыми трудностями. Итог волеизъявления граждан не является обязательным к исполнению, он носит лишь рекомендательный характер для Конгресса США.

Ранее сообщалось, что местные политические силы, выступающие против превращения Пуэрто-Рико в новый американский штат, будут бойкотировать референдум. Газета The Washington Post отмечала, что республиканцы в Конгрессе США в любом случае попытаются не допустить изменения статуса архипелага. Одной из причин этого является то, что жители Пуэрто-Рико, если территория станет 51-м американским штатом, вероятнее всего, будут поддерживать партию демократов, что несколько укрепит ее позиции в Конгрессе и на выборах президента.

Власти Пуэрто-Рико из-за серьезного экономического кризиса не могут расплатиться с долгами в размере примерно $70 млрд. Консультации по поводу реструктуризации задолженности пока не принесли результатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
2
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
3
Прокуратура предостерегла от проведения несогласованной акции на Тверской улице Москвы
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Частная компания готовится к открытию скоростного сообщения на Черноморском побережье
6
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама