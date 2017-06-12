Американский министр покинул G7 по экологии после первой рабочей сессии

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Администратор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт, назначенный президентом Дональдом Трампом вопреки критике активистов по защите экологии, покинул министерскую встречу Группы семи. Как сообщает агентство ANSA, он уехал после первой же рабочей сессии, которой открылась двухдневная встреча в Болонье.

Как пояснил министр охраны окружающей среды, суши и моря Италии Джанлука Галлетти, у Прюитта уже ранее были запланированы встречи на родине. Несмотря на краткость его пребывания, участникам "экологической семерки" удалось обсудить именно тему климата, по которой у США и остальных партнеров по клубу самых развитых индустриальных стран (Канады, Японии, Великобритании, Германии, Италии и Франции) наметились серьезные разногласия. Как известно, этот пункт не вошел в итоговую декларацию саммита "семерки", состоявшегося в конце мая в Таормине. А через неделю после него Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Остальные участники встречи в очередной раз подтвердили взятые своими странами обязательства по выполнению Парижского соглашения, которое Галлетти назвал "необратимым". "Мы приняли к сведению позицию США, которые, тем не менее, намерены продолжать политику по снижению выбросов углекислых газов, даже вне Парижского соглашения. Мы же хотим продолжать диалог, поскольку без единодушия невозможно достигнуть цели по снижению выбросов и парникового эффекта", - отметил итальянский министр.

Пока неизвестно, будет ли по завершении встречи обнародован какой-либо совместный документ. Подписание итоговой декларации по итогам "энергетической семерки" в начале апреля стало невозможно из-за несогласия со стороны США с подходами к борьбе с климатическими изменениями.

Председательствующая в Группе семи Италия проводит в течение этого года профильные встречи министерского уровня. До конца года должны состояться "семерки" по транспортным вопросам (Кальяри, 21-22 июня), науке и благосостоянию (Турин, 28 сентября - 1 октября), сельскому хозяйству (Бергамо, 14-15 октября) и здоровью (Милан, 5-6 ноября).