Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Седьмой подозреваемый был задержан в воскресенье в восточной части Лондона по делу о теракте, произошедшем в столице 3 июня. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении Скотленд-Ярда.

19-летний мужчина был задержан в районе Баркинг по подозрению в подстрекательстве, подготовке или совершении террористического акта, говорится в сообщении ведомства.

Шестеро задержанных ранее мужчин остаются под стражей.

3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители ликвидировали нападавших.