Катар нанял фирму в США, чтобы та засвидетельствовала его усилия в борьбе с терроризмом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Катара заплатили $2,5 млн юридической конторе в США за то, чтобы та провела оценку тех мер, которые эмират предпринимает для борьбы против терроризма, и рассказала о них СМИ и законодателям. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как следует из документов, предоставленных в американское министерство юстиции, Доха заключила соответствующий контракт с компанией Джона Эшкрофта, который занимал должность генерального прокурора в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Фирма, базирующаяся в Вашингтоне, обязуется провести оценку того, как катарские власти финансируют меры по борьбе с терроризмом и отмыванием средств. Она также готова засвидетельствовать то, что Доха предпринимает данные усилия, и представить ей свои рекомендации на этот счет. Компания Эшкрофта также может заняться в связи с этим лоббистской деятельностью в отношении законодателей и СМИ в США.
По оценке агентства, то обстоятельство, что Доха выплатила $2,5 млн единовременно, а не серией меньших платежей, свидетельствует о том, что она считает данный вопрос срочным. Ранее катарские власти не раз обращались к услугам лоббистов в США.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.