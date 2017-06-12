Меланья Трамп рада переезду в Белый дом

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции американского президента.
"С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме", - написала она, добавив хэштег #movingday ("день переезда").
Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv— Melania Trump (@FLOTUS) 12 June 2017
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что переезд в Вашингтон Меланьи и младшего сына президента Бэррона, ранее проживавших в небоскребе Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке, должен произойти 14 июня, после окончания у Бэррона учебного года.
У 70-летнего президента США Дональда Трампа пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. В частности, его дочь Иванка считается помощником президента и имеет в Белом доме свой кабинет. Проживает она вместе со своим супругом, одним из ближайших советников президента Джаредом Кушнером, в трехэтажном особняке в Калораме - элитном районе Вашингтона.