Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меланья Трамп рада переезду в Белый дом

Международная панорама
12 июня, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Первая леди США опубликовала в Twitter фотографию с видом из окна Белого дома, сопроводив пост хэштегом #movingday ("день переезда")

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп и сыном Бэрроном

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп и сыном Бэрроном

© AP Photo/Carolyn Kaster

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции американского президента.

"С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме", - написала она, добавив хэштег #movingday ("день переезда").

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что переезд в Вашингтон Меланьи и младшего сына президента Бэррона, ранее проживавших в небоскребе Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке, должен произойти 14 июня, после окончания у Бэррона учебного года.

У 70-летнего президента США Дональда Трампа пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. В частности, его дочь Иванка считается помощником президента и имеет в Белом доме свой кабинет. Проживает она вместе со своим супругом, одним из ближайших советников президента Джаредом Кушнером, в трехэтажном особняке в Калораме - элитном районе Вашингтона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
2
В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии
3
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
4
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
5
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
6
Среди 11 погибших в ДТП в Забайкалье по меньшей мере девять женщин
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама