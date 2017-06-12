Один человек погиб, двое пострадали при нападении в саудовском городе Эль-Катиф

Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛСпорт 12 июня, 6:34
Капитан "Питтсбурга" Кросби признан самым ценным игроком плей-офф НХЛСпорт 12 июня, 6:16
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка СтэнлиСпорт 12 июня, 6:00
Сборные Мексики и США сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018Спорт 12 июня, 5:28
Меланья Трамп рада переезду в Белый домМеждународная панорама 12 июня, 5:20
Минздрав: одна из пострадавших в аварии автобуса в Забайкалье находится в комеПроисшествия 12 июня, 4:41
Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную суммуСпорт 12 июня, 4:31
Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в МосквеОбщество 12 июня, 4:03
Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о терактеМеждународная панорама 12 июня, 3:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/ Сотрудник службы безопасности погиб, еще двое пострадали в результате нападения в провинции Эль-Катиф (северо-восток Саудовской Аравии), передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По информации МВД, офицер службы безопасности погиб в результате подрыва взрывного устройства. Состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.