Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб, двое пострадали при нападении в саудовском городе Эль-Катиф

Международная панорама
12 июня, 5:58 UTC+3 МОСКВА

Офицер службы безопасности погиб в результате подрыва взрывного устройства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/ Сотрудник службы безопасности погиб, еще двое пострадали в результате нападения в провинции Эль-Катиф (северо-восток Саудовской Аравии), передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации МВД, офицер службы безопасности погиб в результате подрыва взрывного устройства. Состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
2
В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии
3
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
4
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
5
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
6
Среди 11 погибших в ДТП в Забайкалье по меньшей мере девять женщин
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама