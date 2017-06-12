Один человек погиб, двое пострадали при нападении в саудовском городе Эль-Катиф

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/ Сотрудник службы безопасности погиб, еще двое пострадали в результате нападения в провинции Эль-Катиф (северо-восток Саудовской Аравии), передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации МВД, офицер службы безопасности погиб в результате подрыва взрывного устройства. Состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.